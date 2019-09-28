شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: نطق الفضاء بالعربية ليؤكد على إيمان الإمارات بقدرات وكفاءة مواطنيها والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "نطق الفضاء بالعربية لأول مرة، ليشد من أزر الشباب الإماراتي والعربي الذي كان يحلم دائماً بخوض غمار العلوم، وما كان ليتردد بعد أن استمع لكلمات ملهمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مكالمته مع هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية".

Advertisements

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة السبت قائلة نطق الفضاء بالعربية، ليخبر العالم بأن طموح الإمارات لا يقف عند هذا الحد وعند أي حلم، فبعد أن احتلت موقعاً بين الدول القليلة التي وصلت إلى الفضاء، فإن إصرارها على المساهمة في تعزيز العلوم وتوظيفها في خدمة الإنسانية، مستمر وبعزيمة، حتى الوصول إلى المريخ..

ومضت "نطق الفضاء بالعربية، ليؤكد على إيمان الإمارات بقدرات وكفاءة مواطنيها، واحتضانها للمبدعين والمتميزين والساعين منهم إلى حمل رسالتها بالوقوف إلى جانب الإنسانية وتبني قضاياها، والحفاظ على صورتها المشرقة كهدف لكل باحث عن السلم والتسامح والعطاء.. ونطق الفضاء بالعربية، ليحدثنا عن قيادة تبذل كل ما في وسعها لرفعة الوطن وتميز شبابها، قيادة اهتمت بدعم العلم والعلماء ومهدت السبل أمام كل مبدع ليحقق حلمه، قيادة آمنت بأن كلمة المستحيل للضعفاء وليست لأبناء زايد الذين فتحوا درباً واسعاً للصعود إلى الفضاء، من الصحراء".