شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقطع شبكة الانترنت في عدة مناطق بصعدة والان مع التفاصيل
أكد سكان في محافظة صعدة عن انقطاع شبكة الانترنت من عدة مناطق في المحافظة في الايام الاخيرة.
وذكر سكان أن الانترنت مقطوع عليهم في كلا من مديريات حيدان، ساقين، رازح، منبه، قطابر، وباقم، الوصول الى شبكه النت وتصفح المواقع الإلكترونية، وكذلك استخدام الفيس بوك والواتساب.
وتعاني اغلب مديريات صعده من انقطاعات متكرره لشبكة الاتصالات كاملة يقوم بها الحوثيون بمبرر الـ"الاحتياطات الأمنية"، غير أن الاجراء الأخير المتعلق بقطع الأنترنت أثار سخطاً واسعاً في أوساط سكان هذه المديريات.
وتقوم مليشيا الحوثي بقطع الانترنت على بعض المناطق التي تشهد حرب لا سيما في بعض مديريات الحديدة.
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