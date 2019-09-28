تدمير ثلاث مضافات واربعة انفاق لـ'داعش' بعملية امنية غربي الانبار

أعلن القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، السبت، عن تدمير ثلاث مضافات واربعة انفاق سرية تحوي على اسلحة متنوعة وعبوات ناسفة بعملية اقتحام منطقتين غربي الانبار. وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365 إن "قوة امنية بأمرة قائد الفرقة السابعة اللواء الركن رعد الجبوري وبدعم من طيران الجيش نفذت عملية اقتحام منطقتي وادي حوران والمدهم غربي الانبار، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على اربعة انفاق سرية وثلاث مضافات وبداخلها اسلحة متنوعة وعبوات ناسفة ومتفجرات تعود لخلايا مجرمي داعش".



واضاف العبيدي أن "القوات الامنية طوقت المنطقتين بالكامل وشرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق عمق صحراء الانبار الغربية لتحري عن اماكن اختفاء خلايا التنظيم الاجرامي واسلحتهم"، مبينا ان "فرقة من معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوة المقتحمة".

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