الأمن النيابية: الساعدي أحد ضحايا عدم حسم ملف الدرجات الخاصة

رأى نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، السبت، أن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي كان "أحد ضحايا" عدم حسم ملف الدرجات الخاصة، مؤكداً أن اللجنة ستفتح تحقيقاً وسيكون لها موقف واضح بقرار إحالة الساعدي إلى أمرة وزارة الدفاع.
وأضاف، أن "منصب قادة الفرق هي درجات خاصة بحسب ما نص عليه الدستور، ولو كانت تلك الدرجات قد حسمت من مجلس النواب وتم تثبيت الساعدي وغيره من الأبطال بالأصالة لما حصل ما حصل ولما حسمت الأمور بالمزاجيات الفردية"، متابعاً أن "الساعدي كان واحداً من ضحايا عدم حسم ملف الدرجات الخاصة، وعلى البرلمان الضغط على الحكومة لحسم هذا الملف بأسرع وقت دون تأجيل تحت أي عذر".
وأكد الشمري، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية لن تقف موقف المتفرج، وسنفتح تحقيقاً موسعاً ويكون لنا موقف واضح وصريح من هذا الإجراء لضمان إعادة الحق إلى نصابه وعدم تكرار هكذا قرارات بعيدة كل البعد عن المهنية".
وكان مصدر أمني أفاد، أمس الجمعة، بإحالة قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى أمرة وزارة الدفاع.
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