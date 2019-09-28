الكشف عن حصيلة المفقودين من نينوى منذ 2014

كشفت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان انتصار الجبوري، عن حصيلة المفقودين من نينوى، إثر سيطرة "داعش" عام 2014.
ونقلت سبوتنك عن الجبوري قولها إن "أكثر من ستة آلاف شخص مفقود من محافظة نينوى، ومركزها الموصل، شمالي العراق، منذ سيطرة داعش".
وكان تنظيم "داعش"، قد سيطر على محافظة نينوى، في منتصف عام 2014، حتى دحر وتقهقر بتقدم القوات العراقية في عمليات أطلق عليها حينها "قادمون يا نينوى" التي حسمت في أواخر عام 2017.
وأكدت الجبوري، أنه "لم يتم التوصل إلى أي من المفقودين حتى الآن، كما لم تتخذ أية إجراءات اللازمة لمعرفة مصيرهم من قبل الجهات المعنية".
وأعلن مجلس محافظة نينوى، في منتصف آب الماضي، تشكيل لجنة لمتابعة ملف المفقودين والمغيبين أثناء الفترة التي كانت بها المحافظة، ومركزها الموصل، تحت سطوة "داعش".
ونفذ التنظيم في نينوى، ومحافظات صلاح الدين، وكركوك، والأنبار، عمليات قتل، ومقابر جماعية، أستهدف بها المواطنين الذين وقفوا بالضد منه، والذين خالفوا تعليماته، وقوانينه الجائرة القائمة على العنف، والإنتهاك.
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