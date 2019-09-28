الداخلية تعلن اعتقال امرأة في الكاظمية

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال امرأة في الكاظمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة إجرام بغداد، تتمكن من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقات متعددة ومختلفة للمحال التجارية".

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واضاف انه "بعد التحقيق معها اعترفت بقيامها بهذه السرقات بمساعدة أطفالها الثلاثة الأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم سبع سنوات"، مشيرا الى انهم "قاموا بالدخول للمحال التجارية والهاء صاحب المحل بعدة طرق لغرض سرقة الأموال من المحل".

وتابع ان "الأوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق أحكام المادة(٤٤٦ق.)"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".