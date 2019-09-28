القبض على 'إرهابيين' في أيمن الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، إلقاء القبض على "إرهابيين" اثنين في الجانب الأيمن لمدينة الموصل. وقالت المديرية، إنه "بعملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالاشتراك مع الفوج الثالث لواء المشاة ٦٦ الفرقة ٢٠ من ألقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقتي حي الشهداء ومنطقة الاكوار أيمن الموصل".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



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