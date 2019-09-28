كوريا الجنوبية.. انفجار ناقلة نفط على متنها بحارة روس

وذكرت الوكالة نقلا عن خفر السواحل، أن انفجارا وقع على متن ناقلة النفط "ستولت غروينلاند" التي تزن 25 ألف طن وترفع علم جزر كايمان صباح اليوم، مشيرة إلى أن 25 من البحارة كانوا على متن الناقلة وبينهم روس وفلبينيون.وأضافت "يونهاب" أن الحريق امتد إلى ناقلة نفط أخرى كانت راسية في مكان قريب، وأنه جرى إنقاذ جميع البحارة، و21 آخرين كانوا على متن السفينة الثانية، مشيرة إلى أن تسعة بحارة أصيبوا، أحدهم في حالة خطيرة.

وأكدت القنصلية الروسية في سيؤول وجود 9 مواطنين روس ضمن طاقم "ستولت غروينلاند"، مضيفة أنها تتأكد مما إذا كان بينهم مصابون.