محمد بن زايد ورئيس إقليم زنجبار يبحثان علاقات التعاون المشترك

الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس إقليم زنجبار

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، مع الدكتور علي محمد شين رئيس إقليم زنجبار في تنزانيا علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس إقليم زنجبار والوفد المرافق له، اليوم السبت، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

و ناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبدي اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقاتها مع جمهورية تنزانيا الاتحادية وإقليم زنجبار وقارة أفريقيا بشكل عام بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين في التنمية والازدهار.





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وأعرب الدكتور علي محمد شين عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبر عن تقديره العميق للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للتنمية الشاملة والتطوير في إقليم زنجبار.

وأكد رئيس إقليم زنجبار حرصه على تطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات المختلفة، والاستفادة من خبراتها التنموية الرائدة، خاصة في ظل ما يتوفر لهذه العلاقات من إمكانات كبيرة لمزيد من النماء والازدهار

وفي نهاية المباحثات، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نيهان ورئيس إقليم زنجبار توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة ووزارة المالية في الإقليم ب 10 ملايين دولار لدعم ريادة الأعمال.





حضر اللقاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع وسعادة خليفة عبد الرحمن محمد عبدالرحمن المرزوقي سفير الإمارات لدى تنزانيا الاتحادية.



