إحالة أوراق 7 إرهابيين للمفتي في قضية "خلية حلوان" بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحالت محكمة مصرية، السبت، أوراق 7 إرهابيين إلى المفتي تمهيدا لحكم الإعدام في قضية "خلية حلوان".

وقررت محكمة جنايات القاهرة إحالة 7 إرهابيين متهمين إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان جنوبي القاهرة.

وحددت المحكمة المنعقدة بـ"طرة" جنوبي القاهرة جلسة 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا للنطق بالحكم على المتهمين الـ7 في القضية.

ووجهت النيابة العامة المصرية تهما عدة لـ7 إرهابيين، تتضمن الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم حلوان جنوبي القاهرة، والقتل العمد لرجال الشرطة، إضافة إلى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وارتكاب أعمال عنف بمنطقة الجيزة غرب القاهرة.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة المصرية إلى قتل المتهمين العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب بالجيزة، والمجند المرافق له، إضافة إلى إشعال النيران بسيارته واغتيال أمين شرطة من وحدة مرور الجيزة، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان وسرقة مبلغ يقدر بنحو 82 ألف جنيه مصري في 6 أبريل/نيسان 2016.