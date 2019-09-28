إيران لإسرائيل: نحاصركم من كل الجهات وسنفاجئكم بأسلحة لم نعلن عنها

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حذر الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران

حذر الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدا بالرد بأسلحة لم يعلن عنها بعد.

وقال عباس نيلفروشان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، إن إسرائيل غير قادرة على خوض حرب شاملة في المنطقة وتهديد إيران "فنحن نحاصرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب".

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وحذر المسؤول الإيراني إسرائيل من أن "الحرب إن بدأت فنهايتها لن تكون بيدها"، وأضاف: "في حال ارتكب العدو أي حماقة، سنلقنه درسا لن ينساه وسننتقم منه على تصرفاته الشيطانية طيلة أربعين عاما".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من هجوم حاد شنه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة على إيران والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حيث شدد على ضرورة "وقف إيران اليوم لمنع نشوب حرب غدا"، مخاطبا القيادة الإيرانية بمثل فارسي مشهور: "لا تعدّ دجاجك قبل أن تفقس الصيصان".