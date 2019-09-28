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إصابة 3 أشخاص فى انفجار بنيودلهى
السبت 28 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365_وكالات
أُصيب ثلاثة أشخاص إثر انفجار أنبوبة غاز في أحد المنازل جنوبى العاصمة الهندية "نيودلهي".
وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم السبت، أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.
وأوضحت القناة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات وقوع الانفجار.
وقد اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس الجمعة، من على منبر الأمم المتحدة، الهند بالتحضير لـ"حمام دم" في كشمير.
وقال خان أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية: "حين يتم رفع حظر التجول، سيحصل حمام دم".
وفرضت قوات الأمن الهندية مزيدًا من القيود في كشمير، الجمعة، علمًا بأن المنطقة خاضعة لإغلاق منذ ألغت نيودلهى مطلع أغسطس الوضع الخاص للولاية التي كانت شبه مستقلة.
والجمعة، صرحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشئون جنوب ووسط آسيا، الخميس، بأن الولايات المتحدة تأمل فى أن تخفف الهند "بسرعة" القيود المفروضة في كشمير، مؤكدة من جديد استعداد الرئيس دونالد ترامب للقيام بوساطة حول هذه المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان إذا طلبتا ذلك.
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