تعرف على تفاصيل التأشيرة السياحية للسعودية؟

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السبت 28 سبتمبر 2019
الهيئة العامة للسياحة
كتب
الخليج 365
قالت السلطات السعودية إن العمل يبدأ بتأشيرة السياحية اعتبارا من يوم اليوم 28 سبتمبر.
وبامكان 49 دولة الحصول على التأشيرة "إلكترونيا"، وفي زمن قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق.
وقد جرى تدريب رجال الجوازات على آلية العمل، وهم جاهزون باحترافية على استقبال السياح من بلدان العالم".
وتبلغ رسوم الحصول على"التأشيرة السياحية" 440 ريالا للعام الواحد، شاملة التأمين الطبي والضريبة ورسوم المعاملة، إذ يسمح للسائح الإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال العام الواحد.
مميزات التأشيرة:
1- يمكن للسائح من خلال هذه التأشيرة الدخول إلى المملكة مرات متعددة.
2- كما أن مدة صلاحية التأشيرة عام واحد من تاريخ صدورها.
3-إضافة إلى السماح للمرأة بلا مرافق من أداء العمرة من خلالها.
4-تتحيح الاقامة في المملكة لمدة 90 يوما.
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