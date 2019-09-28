الإمارات والأمم المتحدة يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي

السبت 28 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_متابعات

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وقال الشيخ عبد الله بن زايد - خلال اللقاء وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت - حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم برامجها المختلفة وتكثيف الجهود المشتركة لخدمة القضايا ومواجهة التحديات التي تشهدها عدد من مناطق العالم.

ومن جانبه، أوضح جوتيريش على التعاون المتميز بين الجانبين والحرص المستمر على تعزيزه، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الإمارات لبرامج الأمم المتحدة، لاسيما على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي.