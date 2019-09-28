شكرا لقرائتكم العراق "قلق" من مخططات إيران إضعاف مؤسسته العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تمض ساعات على تهديدات إيران باستهداف القوات الأميركية في العراق، حتى أبدى مسؤولون عراقيون قلقهم من مخطط إيران لإضعاف المؤسسة العسكرية العراقية.

هذه المخاوف أثارها قرار نقل الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب إلى وزارة الدفاع، ما خلق موجة استنكار كبيرة.

لجنة الأمن والدفاع النيابية طالبت رئيس الوزراء رسمياً بتوضيح قرار نقل الساعدي، مشيرة إلى أنها ستستضيف الساعدي بأقرب وقت للوقوف على تداعيات قرار تجميد صلاحياته العسكرية.

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من جهته، استغرب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قرار تجميد الساعدي، معتبراً أن هكذا إجراء حينما يكون بديلاً عن المكافأة والتقدير يبعث رسالة مغلوطة عن إدارة الدولة وآليات إدارة الملف الأمني.

وعلق رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي على القرار، ملمحاً إلى احتمال وجود شبهات فساد من ورائه.

من جانبه، اعتبر رئيس كتلة الصدر النيابية صباح الساعدي، نقل الساعدي "قضية كبيرة تثير الاستفهام حول طبيعة ما يجري داخل الجهاز من عمليات إقصاء للضباط والقادة الشرفاء والنزيهين"، وفق تعبيره.