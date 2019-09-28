شكرا لقرائتكم ساندرز يتهم مانحي بايدن بمحاولة "شراء أصوات الناخبين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم المرشح للانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز ممولي حملة منافسه جو بايدن "بمحاولة شراء أصوات الناخبين"، بعد أن تفوق الأخير على جميع المنافسين في متوسط التبرعات للفرد.

جاء اتهام ساندرز هذا في سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني، أمس الجمعة، استهدفت المانحين والممولين المحتملين لمرشحي الحزب الديمقراطي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة، تحذير ساندرز (78 عاماً) الذي أكد أن هبات المانحين الأثرياء يمكن أن تساعد نائب الرئيس السابق جو بايدن (76 عاماً) على الانتصار.

Advertisements

وقال ساندرز في إحدى رسائل البريد الإلكتروني: "لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن المانحين الأثرياء في المؤسسة السياسية يحاولون شراء هذه الانتخابات".

وخلال الربع الأول من العام 2019، تفوق ساندرز على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين بجمعه مبلغ 18.2 مليون دولار بتبرع في المتوسط يصل إلى 34 دولاراً للفرد، لكنه تراجع قليلاً في الربع الثاني، حيث جمع 18 مليون دولار بمتوسط 18 دولاراً فقط.

وفي الوقت الذي واصل فيه ساندرز مناشدة الطبقة العاملة، التي كانت دائماً هدف حملته الرئيسية، فقد واصل انتقاده لمصادر التمويل من المانحين الأثرياء.