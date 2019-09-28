بالتسيق مع السفارة المصرية والسلطات الأسبانية .. مداهمة منزل «محمد علي» في «برشلونة» والقبض عليه .. تفاصيل سينمائية لإشاعة جديدة من السوشيال ميديا نكشف كذبها!

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لمداهمة قوات الشرطة يزعم أنه منزل محمد على في برشلونة والقبض عليه بالتسيق مع السفارة المصرية والسلطات الأسبانية .

وحتي الآن لم يصدر تعليق من السلطات المصرية عن اعتقال محمد علي في اسبانيا محل إقامته.

القبض على محمد علي أمر غير صحيح "لماذا؟"

أولاً :

رجحت الكثير من المصادر أن يكون إعتقال محمد علي بحاجة لصدور حكم رسمي من محكمة مصرية بحقه من أجل القبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية وهو ما لم يتم حتى الآن، وهو ما يجعل من حقيقة القبض على محمد علي أمر غير صحيح.(المصدر)

ثانياً :

لايوجد بالفيديو ما يشير أو يثبت أي شئ، فهو مجرد مقطع لإحدى مداهمات الشرطة وقد يكون من أحد المقاطع المنتشرة على موقع يوتيوب لمداهمات الشرطة للخارجين على القانون والتي يمتلئ بها هذا الموقع الشهير .

ويجب أن يطرح المشاهد عدة أسئلة حينما يشاهد الفيديو ،،

أين "محمد علي" في المشهد ؟

الإجابة "لم يظهر محمد علي المشهد المتداول" وهو ما يثبت أنه فيديو مفبرك .

هل يعلم أحد شكل "منزل" محمد علي في أسبانيا ؟

الجميع يعلم أن محمد علي كان يقوم بتصوير مقاطعه وخلفه نافذة مطلة على البحر ولكن أين لا أحد يعلم .

هل يعلم المشاهد "الزي الرسمي لقوات الشرطة في اسبانيا" ؟

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الإجابة "لا أحد يعلم ذلك ، وبالبحث عن الزي الرسمي للشرطة الأسبانية تجد إختلافاً في كتابة كلمة بوليس بين المقطع الذي تم تداوله وبين كلمة بوليس على الزي الرسمي للشرطة الأسبانية كما في الصور التالية :-

اللقطة الأولى من مقطع الفيديو المتداول شاهد شكل كلمة بوليس





صور للزي الرسمي للشرطة الأسبانية وشكل كلمة بوليس على الزي



صورة أخرى للزي الرسمي للشرطة الأسبانية

وفيما يلي سنشاهد المقطع المتداول والذي أشيع أنه للقبض على محمد علي ، ونشاهد مثال لمقاطع الفيديو المنتشرة لمداهمات الشرطة المختلفة .

مقطع للشرطة في إسبانيا

في النهاية ، إذا تم القبض على محمد علي سيصدر بيان رسمي من الشرطة الأسبانية ، وبيان من السلطات الرسمية المصرية بذلك وفيما عذا هذا الأمر يكون متوقع انها إشاعات من مئات الإشاعات المفبركة التي تطلقها اللجان الإليكترونية التابعة للجماعة الإرهابية بغرض إشعال الشارع وقلب الأوضاع في مصر .