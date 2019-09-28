نبٌه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى مخاطر هذه المرحلة، ودعا المسؤولين إلى تحمّل أقصى درجات الحذر من الإنزلاق.
ورأى انه "من المحزن جداً في الحالة المأساوية التي وصلنا إليها أن الأطراف الخارجية المعنية بنا تحاول المساعدة على إنقاذنا وإنتشالنا من الغرق فيما نحن نتخبط في الأزمات، أزمة تلو أزمة، ولا بصيص أمل في تأمين الحلول العاجلة لورطة الإقتصاد والدولار المستبدة بالوضع المعيشي نتيجة التفاعل السياسي المستمر لإلقاء التبعات، ولا من يسأل عن مصلحة المواطن المُحبط والعاجز ، والمسلّم أمره لمعجزات ربّانية".
واعتبر انه "ما لم يرفع المسؤولون درجة إتقاء هذه المحاذير والمخاطر بتسريع العمل الإنقاذي، فقد يكون الشتاء المقبل قاسياً جدا لأنه ينتظر إستحقاق موازنة 2020، ومحاولة حل أزمة المولدات المنذرة بقطع الإمداد عن المواطنين والسقوط في هوّة العتمة والشلل".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن دعا المسؤولين إلى تحمّل أقصى درجات الحذر من الإنزلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.