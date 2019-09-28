توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، قائلًا: "من غير المسموح الاستمرار بإطلاق الشائعات، فهذا أوّل مصدر للهلع".
وسأل: "أين تهجّم رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل على حاكم "مصرف لبنان" رياض صلامة؟ رحمالله المصداقية. أوقفوا حملات التضليل أو قدّموا مستندًا أو دليلًا على اتهاماتكم الباطلة".
وكان قد لفت واكيم، في تعليق سابق، إلى أنّ "ضمن النهج المعتمد في إلقاء المسؤوليّة على الآخرين والانقضاض على المواقع للاستئثار بها، يتهجّم رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل على حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة". وركّز على أنّ "بغضّ النظر عن موقفنا ورحمةً باللبنانيين، من غير المسموح راهنًا قول أو فعل أي شيء يمكن أن يؤدّي إلى هزّ الاستقرار المالي والنقدي، "أكثر ممّا هو مهزوز".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي ردا على واكيم: أوقفوا حملات التضليل ورحم الله المصداقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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