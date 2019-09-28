صحناوي ردا على واكيم: أوقفوا حملات التضليل ورحم الله المصداقي

توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، قائلًا: "من غير المسموح الاستمرار بإطلاق الشائعات، فهذا أوّل مصدر للهلع".

وسأل: "أين تهجّم رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على حاكم "​مصرف لبنان​" رياض صلامة؟ رحمالله المصداقية. أوقفوا حملات التضليل أو قدّموا مستندًا أو دليلًا على اتهاماتكم الباطلة".

وكان قد لفت واكيم، في تعليق سابق، إلى أنّ "ضمن النهج المعتمد في إلقاء المسؤوليّة على الآخرين والانقضاض على المواقع للاستئثار بها، يتهجّم رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل على حاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​". وركّز على أنّ "بغضّ النظر عن موقفنا ورحمةً باللبنانيين، من غير المسموح راهنًا قول أو فعل أي شيء يمكن أن يؤدّي إلى هزّ الاستقرار المالي والنقدي، "أكثر ممّا هو مهزوز".