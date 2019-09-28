أسود: من يسميه البعض زعيما ينتظر الإصلاح وهو يمص دم الناس منذ طفولته

شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، على أنّ "من يسميّه البعض زعيمًا، ينتظر الإصلاح في "سيدر" وهو يمصّ دم الناس منذ طفولته، وبعض آخر ينتظر الإصلاح ويحتلّ ​الدولة​ وينهب مالها، وآخر مفلس وحياته خمول و"طق حنك"؛ وجميعهم نعوّل عليهم بالإصلاح".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الناس تؤيّد وترفض دون أن تدري أنّ أساس علّتها الخيانة والنهب والزعماء أنفسهم وطائفهم".