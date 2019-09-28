أبو فاضل: جماعة الطائف يتحملون وحدهم أزمات الدولار

رد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قائلا: "جماعة الطائف يتحملون وحدهم وليس الشعب ال​لبنان​ي أزمات ​الدولار​ و​رغيف الخبز​ والدواء و​المحروقات​ و"الخير لقدام". ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه الجماعة "نهبت لبنان من العاصمة إلى الجبل الأشم إلى كل لبنان".

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