واكيم: باسيل يتهجم على سلامة ضمن نهج الانقضاض على المواقع للاستئثار بها

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى أنّ "ضمن النهج المعتمد في إلقاء المسؤوليّة على الآخرين والانقضاض على المواقع للاستئثار بها، يتهجّم رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بغضّ النظر عن موقفنا ورحمةً باللبنانيين، من غير المسموح راهنًا قول أو فعل أي شيء يمكن أن يؤدّي إلى هزّ الاستقرار المالي والنقدي، "أكثر ممّا هو مهزوز".