أصحاب المولدات بالبقاعين الغربي والأوسط: نستنكر عدم تزويدنا بالمحروقات ونرفض التسعيرة المجحفة

شدّد تجمع ​أصحاب المولدات​ الخاصة في ​البقاع​ين الغربي والأوسط، عقب اجتماع عقدوه بحضور عدد كبير من أصحاب المولدات في البقاع، على "أنّنا أصحاب المولدات الخاصة في البقاعين الأوسط والغربي، نستنكر أشدّ الاستنكار الواقع المزري الّذي يتخبّط فيه البلد نتيجة شحّ الدولار وتحوّل صرفه إلى سوق سوداء، يدفع ثمنها المواطن وذوي الدخل المحدود، ونتأثّر نحن بشكل كبير بهذه الأزمة الّتي تهدّد ​الاقتصاد​ الوطني، والّتي أدّت إلى عدم تزويدنا ب​المحروقات​".

وأكّد أصحاب المولدات في بيان، "أنّنا نرفض رفضًا قاطعًا التسعيرة المجحفة والظالمة الّتي صدرت عن ​وزارة الطاقة والمياه​ والمتعلّقة بسعر الكيلووات. كما نرفض ضريبة الخمسين ألف ليرة على كلّ "kva" مع عدم القدرة على الاستمرار، خصوصًا أنّنا نشتري المحروقات بحسب تسعيرة الدولار في السوق الّتي تُعدّ مرتفعة، يُضاف إلى ذلك ​الضرائب​ المفروضة الّتي ستؤدّي إلى إفلاسنا وإغراقنا في الديون".

وطالبوا الدولة بـ"ضرورة توفير المحروقات لا سيما ​المازوت​ بالسعر الرسمي، والالتزام بقرار الحكومة وتسعيره ب​الليرة اللبنانية​، إضافة إلى تعديل ضريبة الـ50000 ألف ليرة على الـ"kva" واحتسابها على ضريبة الدخل". وأكّدوا "مواكبة تحرّك التجمع العام وتأييد ما يصدر عنه والاشتراك في أيّ اعتصام أو تحرّك ميداني يدعو إليه، ومنها الوقفة الاعتراضيّة الّتي ستقام يوم الثلثاء المقبل الساعة العاشرة صباحًا".

وأبقى التجمع اجتماعاته "مفتوحة لمواكبة التطورات، وللوصول إلى قيام العدالة وإنصاف أصحاب المولدات الّذين يدافعون عن حقّهم المشروع وعن لقمة عيشهم وعيش أبنائهم".