هبوط اضطراري لطائرة رئيس وزراء باكستان في نيويورك بسبب عطل فني

ذكرت قناة "جيو نيوز" أنّ "طائرة رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ غيّرت مسارها لتهبط اضطراريًّا في ​نيويورك​، بعد تعرّضها لعطل فني، وذلك خلال طريق عودة خان إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​".

ولفتت إلى أنّه "يجري إصلاح الخلل الفني البسيط، وليس هناك سبب يدعو للقلق، كما تمّ اكتشاف الخلل الفني عندما كانت الطائرة بالقرب من تورونتو بكندا".

وقضى خان ليلة أمس الجمعة في نيويورك، وسيستقلّ الطائرة عندما يتمّ إصلاح الخلل الفني.

وكان قد كشف خان، في سياق آخر، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ طلب منه نزع فتيل التوتّر مع ​إيران​، وأنّه ذهب على الفور للحديث مع الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​".