"أنصار الله": مقتل وإصابة أكثر من 32 ألف يمني بسبب عمليات التحالف

أعلنت جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​" أن "أكثر من 32 ألف يمني قتلوا وأصيبوا جراء العمليات العسكرية للتحالف العربي في ​اليمن​ المتواصلة منذ 26 آذار من العام 2015".

ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أشارت ​وزارة الداخلية​ في ​حكومة​ الإنقاذ الوطني المشكلة في ​صنعاء​، خلال معرض للأدلة الجنائية، الى ان "ضحايا العدوان بلغوا 12.260 قتيلاً بينهم 1769 امرأة و2533 طفلاً، في حين أصيب 20.476 منهم 3015 امرأة و4005 أطفال".

وأضافت الداخلية: "معرض الأدلة الجنائية يحتوي كافة التقارير الفنية والمعاينة لأماكن جرائم العدوان الأميركي السعودي بالأدلة و​الآثار​ المادية الجوهرية لكل الجرائم في مختلف المحافظات".

وتوعد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور بمقاضاة ​التحالف العربي​ دوليا، قائلا: "كل الشواهد تم جمعها وسنعلنها للعالم ولدينا الوثائق التي سنتقدم بها للمنابر الدولية والقانونية وسنظهرها بشفافية ومن يكذب عليه أن يأتي لمشاهدتها على الطبيعة"، مشيرا الى أننا "سنحمل باليد اليمني سلاح ​كلاشنيكوف​ ونقاتل أعداءنا، وباليد اليسرى نرتب ونجمع كل الأدلة بمهنية ونحضر أداة الجريمة".