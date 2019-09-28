"أنصار الله": مقتل وإصابة أكثر من 32 ألف يمني بسبب عمليات التحالف

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" أن "أكثر من 32 ألف يمني قتلوا وأصيبوا جراء العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن المتواصلة منذ 26 آذار من العام 2015".
ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أشارت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، خلال معرض للأدلة الجنائية، الى ان "ضحايا العدوان بلغوا 12.260 قتيلاً بينهم 1769 امرأة و2533 طفلاً، في حين أصيب 20.476 منهم 3015 امرأة و4005 أطفال".
وأضافت الداخلية: "معرض الأدلة الجنائية يحتوي كافة التقارير الفنية والمعاينة لأماكن جرائم العدوان الأميركي السعودي بالأدلة والآثار المادية الجوهرية لكل الجرائم في مختلف المحافظات".
وتوعد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور بمقاضاة التحالف العربي دوليا، قائلا: "كل الشواهد تم جمعها وسنعلنها للعالم ولدينا الوثائق التي سنتقدم بها للمنابر الدولية والقانونية وسنظهرها بشفافية ومن يكذب عليه أن يأتي لمشاهدتها على الطبيعة"، مشيرا الى أننا "سنحمل باليد اليمني سلاح كلاشنيكوف ونقاتل أعداءنا، وباليد اليسرى نرتب ونجمع كل الأدلة بمهنية ونحضر أداة الجريمة".
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