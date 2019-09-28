الجيش الإسرائيلي: العثور على بقايا قذيفة صاروخية يبدو أنها ناتجة عن انزلاق النيران من مصر

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ "العثور على بقايا ​قذيفة​ صاروخيّة في القرية التعاونية بني نتساريم، الّتي ألحقت أضرارًا في مركبة ومبنى مدني دون وقوع إصابات"، لافتً إلى أنّ "الحديث يدور عن بقايا قذيفة ناتجة عن انزلاق للنيران من مصر".

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