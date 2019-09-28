44 قتيلا على الأقل نتيجة فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال الهند

كشف مسؤولون لوكالة "فرانس برس" عن "مقتل 44 شخصًا على الأقل ونقل آلاف آخرين إلى مخيمات إيواء، بسبب ​فيضانات​ نجمت عن ​أمطار​ غزيرة في ولاية ​أوتار براديش​ ​الهند​ية".

والمناطق المكتظّة بالسكان على ضفاف أكبر نهرين في الولاية، هي الأكثر تضرّرًا بفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة بلا توقّف في الساعات الـ48 الأخيرة.

وذكرت السلطات ووسائل الإعلام المحلية أنّ الضحايا ماتوا بسبب انهيار جدران أو غرقًا أو بسبب صواعق أو لسعات أفاع.

وكانت فيضانات قد أدّت إلى مقتل 17 شخصًا في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، خلال الأسبوع الحالي.