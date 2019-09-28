الارشيف / اخبار العالم

44 قتيلا على الأقل نتيجة فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال الهند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مسؤولون لوكالة "فرانس برس" عن "مقتل 44 شخصًا على الأقل ونقل آلاف آخرين إلى مخيمات إيواء، بسبب ​فيضانات​ نجمت عن ​أمطار​ غزيرة في ولاية ​أوتار براديش​ ​الهند​ية".

والمناطق المكتظّة بالسكان على ضفاف أكبر نهرين في الولاية، هي الأكثر تضرّرًا بفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة بلا توقّف في الساعات الـ48 الأخيرة.

وذكرت السلطات ووسائل الإعلام المحلية أنّ الضحايا ماتوا بسبب انهيار جدران أو غرقًا أو بسبب صواعق أو لسعات أفاع.

وكانت فيضانات قد أدّت إلى مقتل 17 شخصًا في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، خلال الأسبوع الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 44 قتيلا على الأقل نتيجة فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا