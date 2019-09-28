ترمب أبلغ موسكو عدم اكتراثه بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية









اسماء السيد - واشنطن: أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزير خارجية روسيا وسفيرها لدى بلاده أنه غير مهتم بمسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

أدلى ترمب بهذه التعليقات التي لم تُذكر سابقًا خلال الاجتماع في مايو 2017 في المكتب البيضاوي، والذي أوردت تقارير أنه كشف خلاله عن معلومات بالغة السرية تتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية.

ذكرت الصحيفة أنه قال لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير سيرغي كيسلياك إنه غير مهتم بمسألة تدخل بلادهما في الانتخابات نظرًا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالأمر نفسه في بلدان أخرى، بحسب ثلاثة مسؤولين سابقين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

عُقد الاجتماع غداة إقالة ترمب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك جيمس كومي. وقال الرئيس للمسؤولين الروس إن إقالة كومي أزاحت عنه "ضغوطًا شديدةً".

أثارت تعليقاته قلق المسؤولين في البيت الأبيض، الذين شددوا القيود على مذكرة تتحدث عن مجريات الاجتماع، ليقتصر حق الإطلاع عليها على الشخصيات التي تملك صلاحيات أمنية رفيعة المستوى فقط.

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يأتي تقرير "واشنطن بوست" بعد أيام من تسريبات هزّت واشنطن بشأن مكالمة هاتفية بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأفاد الشخص الذي سرّب تفاصيل المكالمة أنه تم حفظ نصّها في نظام خاص بالمعلومات السرّية للغاية.

وجاء في نص المكالمة المسرّب أن ترامب حض زيلينسكي على التحقيق بشأن نجل جو بايدن، خصمه الديموقراطي الأبرز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020. ولم يتضح ما إذا كان تم حفظ الوثيقة الذي تتضمن تفاصيل لقاء ترمب مع المسؤولين الروس في النظام عينه.

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت في وقت متأخر الجمعة أن البيت الأبيض وضع بشكل منفصل نصوص محادثات لترمب تتضمن موضوعات حساسة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والعائلة المالكة في السعودية في ذات النظام المخصص للملفات البالغة السرّية.

وبدأ البيت الأبيض ذلك عقب تسريبات على غرار حديث ترمب في المكتب البيضاوي مع لافروف وكيسلياك. خضعت علاقة ترمب بروسيا إلى تدقيق مكثّف منذ وصوله إلى السلطة.

سبق أن أشاد الرئيس الأميركي بنظيره الروسي، وبدا متقبلًا لنفي الأخير نتائج تحقيقات الاستخبارات الأميركية بأن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لمصلحة ترمب.

وثّقت الاستخبارات الأميركية وتحقيق قاده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر جهودًا روسية لمساعدة ترمب والإضرار بمنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 الرئاسية.

