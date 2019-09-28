دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمريكا تمنع وزير خارجية إيران من زيارة زميل بأحد مستشفيات نيويورك

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية السماح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة زميل في مستشفى في نيويورك، حسبما أكد مسؤولون في واشنطن.

ويزور ظريف نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوجد قيود على تأشيرته تمنعه من الابتعاد عن مقر الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت متأخر من يوم الجمعة: وزير الخارجية ظريف يود زيارة زميل يتلقى علاج على مستوى عالي في المستشفى. إيران اعتقلت العديد من المواطنين الأمريكيين بشكل ظالم لعدة سنوات، وتشعر عائلاتهم وأصدقائهم بالألم لعدم قدرتهم على زيارتهم.

وأضاف المتحدث: أبلغنا البعثة الإيرانية إنه ستتم الإستجابة لطلب السفر (الزيارة) إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي.

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مقدم من: Dailymotion

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وأشار متحدث باسم البعثة الإيرانية إلى أن المستشفى التي سعى ظريف لزيارتها تبعد عدة مبان فقط.

يذكر أن الدبلوماسي المريض هو ماجد تاخت رافنشي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة .