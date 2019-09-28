شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالبرلمان: احتشاد المصريين بالمنصة أظهر تصديهم لأى محاولات تعبث بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار المشهد الذى ظهر فيه المصريون فى احتفالات أمس الجمعة بالمنصة، إعجاب نواب البرلمان، والذين أكدوا أن الشعب المصرى فضح قنوات الإخوان والجزيرة ووضع حدا لأكاذيبهما، وأن الشعب المصرى هو حائط الدفاع الأول للوطن والتصدى لأى محاولات لضرب استقراره .

خالد عبد العزيز: الشعب المصرى حائط الدفاع الأول لحماية الوطن

النائب خالد عبد العزيز

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، إن الشعب المصري أعلن ثقته في الرئيس السيسي في بادرة لم يسبق لها مثيل في أي دولة، حيث جدد الثقة وأعطى تفويضا جديدا للرئيس السيسي لاستكمال بناء مصر من جديد.

وأضاف فهمي أن الشعب المصرى عندما شعر بالخطر علي مصر كان حائط الدفاع الأول لحماية الوطن وجيشه وقائده، وخرج في مسيرة بناء مصر إلي دولة عظمي.

وأوضح أن الشعب المصري يعي ذلك الكم من المخاطر لوقف بناء مصر، لافتا إلى أن الوصول إلى مصاف الدول لن يأتي إلا بالعناء والتعب والمشقة حتي تصبح مصر دول متقدمة.

وأشار نائب دار السلام إلى أن ثمن التحول إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى له ثمن يدفعه الشعب والقيادة معا، ليصبح وطن فيه حياة كريمة للجميع .

النائب طارق متولي: صفعة قوية على وجه أعداء الوطن

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النائب طارق متولى

وأكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التظاهرات والاحتفالات التي قام بها الشعب المصري لتأييد قيادته السياسية ومؤسسات الدولة، تأتي بمثابة صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وايضًا صفعة قوية على وجوه الأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأوضح متولي، أنه فى الوقت الذى خرجت فيه دعاوى فوضوية تهدد الدولة المصرية، قرر الشعب المصري توجيه رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة المصرية والجيش والشرطة ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والآخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل للإصلاح الاقتصادى فى مصر، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جنى ثمار المشروعات القومية.

وأشار إلى أن تظاهرات الحب التي تشهدها مصر حاليا، وواشنطن قبل أيام تؤكد مدى حب المصريين وارتباطهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر والمنطقة العربية من مخطط أهل الشر، والجماعات الظلامية التي كانت تريد تقسيم الدول ونشر روح العداء والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

النائب فايز بركات: أكبر دليل على انحياز الشعب بكل طوائفه خلف قياداته

النائب فايز بركات

ويقول النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ما حدث بالشوارع المصرية من مظاهرات في حب مصر، هو أكبر دليل على حرص المصريين على دعمهم للدولة المصرية وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة، ضد دعاة الفوضى ومروجى الشائعات، ودليل انحياز الشعب بكل طوائفه خلف قياداته، وإصراره على استكمال مسيرة البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب.

وأوضح أن هذه التظاهرات خرجت للمطالبة باستقرار الدولة ومؤسساتها ضد التخريب والتحريض على هدم مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري أراد أن يبعث رسالة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وأن المصريين أصبحوا يعلمون جيدًا المخططات التي يبثها الأشرار عن طريق صفحات السوشيال ميديا.

وأضاف أن الشعب المصري يدرك جيدا ما تم في عهد الرئيس السيسي من إنجازات، والذى دشن أكبر 3 محطات توليد كهرباء وقضى على الأزمة، وسلح الجيش بأقوى الأسلحة لتأمين مصر، وأطلق قمر صناعي، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمليون ونصف فدان، وتصدى لوباء فيروس سي، وقضى على طوابير الانتظار، وسدد كثير من ديون مصر، وكل ذلك تحقق بمصابرة المصريين ووقوفهم خلف قياداتهم، والشعب المصري غير مستعد للتفريط في كل ما حققه مرة أخرى.