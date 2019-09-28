شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد ينظم معسكرا شبابيا للتوعية بأهمية البعد الإفريقى لمصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، فعاليات اليوم الثالث من معسكر حزب الوفد بالعين السخنة، بمحاضرة عن أهمية البعد الإفريقي لمصر.

وقال طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن محاضرات معسكر شباب حزب الوفد بمدينة العين السخنة ليست عن السياسة بشكل مباشر ولكن عن العديد من الأفكار التى تجعل لدى الشاب معلومات عن وضع الدولة، وتجعله يضع نفسه مكان متخذ القرار.

وأضاف "تهامي"، أن السياسة تاريخ وجغرافيا؛ لأن الوضع الجغرافى عنصر مهم في اتخاذ القرار، قائلا: "إن تحدثنا عن الأمن المصري القومي ستجد أن الحدود الجغرافية المصرية تتداخل مع دول، وما يحدث في هذه الدول ينعكس على الأمن القومي المصري، لذلك يجب أن يكون السياسي ملم بالبعد الجغرافي".

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وأوضح "تهامي" أن اختيار رشا أبو شقرة للحديث في معسكر شباب الوفد جاء حرصًا من اللجنة المشرفة على المعسكر على مشاركة أبناء الوفد، كمحاضرين لما لهم من باع كبير في العديد من المجالات.

بدورها قدمت الدكتورة رشا أبوشقرة، مدرس بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الوفد، الشكر للمستشار بهاء الدين أبوشقة، وأعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم معسكر شباب الوفد، وعلى رأسهم طارق تهامي سكرتير عام مساعد حزب الوفد، ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاته مقرر اللجنة.

وأكدت رشا أبوشقرة، أن أهمية القارة الإفريقية تستوجب على شباب القارة أن يكون على قدر عالٍ من الثقافة السياسية، خاصة وأنها عادت بقوة لتنافس على مكانة كبرى، وعادت قضاياها على الساحة بقدر كبير من الاهتمام.

وأوضحت الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الأمن القومى يعنى القدرة على حماية الدولة القومية من الأخطار الخارجية والداخلية التى تهدد مصالحها، لافتة إلى أن مستويات الأمن القومي، تنقسم إلى 4 مستويات، وهى: "أمن الفرد، والأمن الوطني، والأمن الدولي أو العالمي، والأمن الإقليمي".