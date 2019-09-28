شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات وبرنامج أول يوم انعقاد للبرلمان.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان سيعود للانعقاد الثلاثاء المقبل والموافق 1 أكتوبر، وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعوة مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس الساعة العاشرة صباحا .

ولفت وكيل مجلس النواب، أن برنامج اليوم الأول للبرلمان يكون بإلقاء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب كلمة افتتاحية، مع إلقاء دعوة الرئيس على أعضاء المجلس والمرسلة للبرلمان، إضافة إلى دعوة النواب لتسجيل رغباتهم باللجان النوعية وفتح باب الترشح على هيئة مكاتب اللجان.

وأشار إلى أن انتخابات اللجان النوعية ستجرى في وقت لاحق يحدده رئيس المجلس، ومن المتوقع أن تجرى خلال نفس الأسبوع، والتى سيعقبها جلسة عامة أخرى لإعلان أسماء تشكيلات اللجان النوعية ورؤسائها .