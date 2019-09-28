شكرا لقرائتكم خبر عن ماعت: على المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للعمليات الإرهابية، والدول الداعمة والمحرضة على تلك العمليات الإجرامية، لافتة إلى أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية

وأكدت المنظمة فى بيان، أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق فى الحياة والحرية والأمان الشخصي.

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من جانبه، أدان أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت الجرائم الإرهابية التي تشكل أحد أخطر أنماط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى ضرورة ملاحقة الإرهابيين، ومنع إفلاتهم من العقاب، وضرورة إخضاعهم للمحاسبة على جرائمهم الخسيسة والجبانة التى تنتهك حق الشعوب والافراد في الحياة والأمان.

و أكد عقيل مجدداً على المسئولية الجماعية الدولية فى مواجهة جرائم الإرهاب، وإلى أهمية التضامن الدولى المخلص فى مكافحة هذه الانتهاكات الجسيمة وإدانتها بوضوح، واعتماد استراتيجية أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب أينما حل، وفى تجفيف منابعه، ومعاقبة الدول الداعمة له.