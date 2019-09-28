العثور على جثة مجهولة ملقاه بأحد شوارع قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، ظهر اليوم السبت، على جثة مجهول الهوية، بأحد شوارع منطقة الجزيرة بدائرة مركز دشنا شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية ملقاة في الشارع بمنقطة الجزيرة، بمركز دشنا.
من جانبها تكثف قوات الأمن بالتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية جهودها، لكشف كواليس الجريمة، ُوجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا بقرية فاو قبلي.
حرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.
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