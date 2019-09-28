ضبط قضايا سرقة تيار كهربائي بقيمة 47 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن حملات أمنية لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين، لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومي.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 71694 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 47,266,913 جنيه.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.