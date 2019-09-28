"قومي المرأة" يطلق حملة لتوعية السيدات بخطورة الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
يطلق المجلس القومي للمرأة بدءا من غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام حملة بعنوان "بلدي أمانة" بالتوازي في جميع المحافظات؛ لتوعية السيدات المصريات في كافة المواقع بكيفية المساهمة في المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص والقطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس- في تصريح اليوم السبت- إلى أن الحملة تهدف أيضا إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.
وأوضحت أن فروع المجلس ستستعين بالرائدات الريفيات والواعظات والراهبات وأعضاء الفروع للنزول إلى السيدات في القرى والنجوع بجميع المحافظات وجها لوجه بكيفية لعب دور فعال بناء وطنهم في هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر.
وأضافت مرسي أن الحملة ستعمل على توعية السيدات بالمخاطر الخارجية والداخلية التي تهدد أمن وسلامة مصر وشعبها، والتوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد.
وأكدت أهمية دور سيدات مصر في حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعي لهدم كيانه واستقراره، مشيرة إلى أن رسائل الحملة تؤكد أن بلدنا أمانة ولا بد أن نحافظ عليها من دعوات التخريب والهدم، ودورنا في تعليم أبنائنا معنى الانتماء وحب الوطن وأن نكون إيجابيين ونفكر دائما كيف نعلو بمصر بعملنا وجهدنا من أجل مستقبل أولادنا وبناتنا والأجيال القادمة.
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