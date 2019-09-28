جامعة الأزهر تثمن جهود القوات المسلحة في معركتها ضد الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ثمنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي جهود القوات المسلحة الباسلة، والشرطة المصرية، في معركة المصير ضد فلول الإرهاب الأسود الذي يستهدف الدولة المصرية ومقدرات شعبها العظيم.

وأكدت الجامعة - في بيان اليوم السبت - أن الدين الإسلامي الحنيف والأديان كلها بريئة من هذه الأفعال الآثمة التي تقوم بها جماعات مأجورة ليس لها دين، وإنما تخدم أهدافا خبيثة لمن تعمل لحسابهم، حتى ولو اتخذوا من الدين ستارا، والله ورسوله والمؤمنون براء منهم ومن أفعالهم.

وجددت الجامعة دعمها لكافة مؤسسات الدولة في معركتها المقدسة ضد الإرهاب بكافة أشكاله، مؤكدة أنها وكافة منتسبيها يقفون خلف كل جندي بطل يدافع عن وطننا الغالي مصر وشعبها الأبي الصامد.

وتتقدم الجامعة بواجب العزاء في أبناء مصر الأبرار الذين استشهدوا خلال قيامهم بعملية نوعية ضد أوكار الظلام، كبدوا خلالها فلول الإرهاب خسائر كبيرة في الأرواح والسلاح، متمنية أن يعم الأمن والأمان مصرنا الحبيبة، ويحفظها الله من كل شر وسوء ويصد عنها كيد الكائدين.​