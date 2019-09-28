بالألوان.. ننشر نظام التقييم الجديد لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 216 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2019، قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 190 لسنة 2019، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية.

ونصت المادة السابعة من القرار على أن يقوم نظام التقييم بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدايئة على قياس الآداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (شفهية - تحريرية - مهارية)، باستخدام مقياس الآداء المتدرج على النحو التالي:

- يفوق التوقعات دائمًا، ويرمز له باللون الأزرق.

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- يلبي التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

- يلبي التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر.

- أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.

وفي نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي أمر الطالب تقريرًا يعبر عن آداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ.​