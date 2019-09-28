محافظ الأقصر يستقبل وفد صيني رفيع المستوى بالديوان العام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، شياو جون جينغ الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم كلًا من مستشار الشئون القنصلية الصينية، ونائب مدير المكتب السياسي في السفارة الصينية بالقاهرة، ونائب الملحق العسكري والشئون الأمنية بالسفارة الصينية بالقاهرة، وبحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وخالد سليمان مدير البرامج الأجنبية.

وناقش الجانبين سبل دعم وزيادة أعداد الوفود السياحية الصينية، والشخصيات العامة والقيادات الصينية خلال الموسم السياحي القادم، ودفع عجلة التعاون المتبادل بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات.

وأكد "جينغ" أن السفارة الصينية بالقاهرة، تشجع وتدعم المواطنين الصينين لزيارة معالم الأقصر التاريخية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفود الصينية التي زارت مصر خلال الموسم السياحي الماضي، حيث بلغت ما يقرب من نصف مليون سائح صيني، متمنيًا مضاعفة الأعداد خلال الموسم السياحي القادم.

من جانبه رحب محافظ الأقصر بالوفد الصيني، مؤكدًا أن الأقصر تسعد لاستقبال السياحة الصينية، وأن السائح الصيني يعد من أهم السائحين تقديرًا للسياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن كل سائح يزور الأقصر يعد بمثابة سفير لنا في موطنه، لذلك لابد من استقباله بالشكل اللائق بمكانة الأقصر التاريخية.