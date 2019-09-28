المصريون بالسعودية ينظمون مؤتمرًا حاشدًا لتأييد ودعم الرئيس السيسي

نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، مؤتمراً حاشداً أمس، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك تحت شعار (كلنا معاك) لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي. قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، إن المؤتمر أقيم تحت شعار (كلنا معاك)، وحضره أبناء مصر من جميع مناطق إقامتهم بالسعودية، حاملين صور الرئيس، وأعلام مصر ليعربوا عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي ووقوفهم بجوار جيش مصر العظيم وشرطتهم الباسلة ضد الحملة الممنهجة التي تقوم بها بعض أجهزة المخابرات العالمية ضد مصر. أبناء مصر من جميع مناطق إقامتهم بالسعودية، حاملين صور الرئيس، وأعلام مصر ليعربوا عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي ووقوفهم بجوار جيش مصر العظيم وشرطتهم الباسلة ضد الحملة الممنهجة التي تقوم بها بعض أجهزة المخابرات العالمية ضد مصر.

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