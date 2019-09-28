بسبب عطل فني.. طائرة رئيس وزراء باكستان تهبط اضطراريًا في نيويورك

اضطرت طائرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للعودة إلى مطار نيويورك بسبب عطل فني طرأ عليها عقب عدة ساعات من إقلاعها متوجهة إلى باكستان.

وذكرت صحيفة دونالباكستانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن طائرة الوفد الباكستاني، الذي شارك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، انطلقت من مطار

(جون إف كينيدي) الدولي في نيويورك الليلة الماضية، لكنها اضطرت للعودة بعد بضع ساعات لإصلاح عطل فني طرأ عليها.وأشارت الصحيفة إلى أن خان انتظر في المطار لبعض الوقت، بينما كان الفنيون يحاولون إصلاح العطل، إلا أنه تبين أن إصلاح العطل يحتاج المزيد من العمل فتقرر استكماله صباح اليوم التالي.وأضافت أن رئيس الوزراء الباكستاني عاد إلى فندق روزفلت، الذي أقام فيه أثناء زيارته لنيويورك، فيما يقول مسؤولون "إن خان سيعود إلى باكستان على متن رحلة تجارية في حال عدم انتهاء عملية إصلاح الطائرة صباح اليوم لكونه متعجلا لتفقد المناطق التي ضربها الزلزال العنيف شمال باكستان الثلاثاء الماضي وزيارة الأسر المتضررة".