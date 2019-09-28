البرلمان العربي يثمن دعم السعودية ب500 مليون دولار لليمن

ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم السبت، إعلان السعودية تقديم 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري .

وقال السلمي - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" - إن هذا الدعم يأتي استكمالاً لجهود المملكة في دعم اليمن وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.

وحمّل ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني؛ خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها والتي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.