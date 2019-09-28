ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم السبت، إعلان السعودية تقديم 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري .
وقال السلمي - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" - إن هذا الدعم يأتي استكمالاً لجهود المملكة في دعم اليمن وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.
وحمّل ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني؛ خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها والتي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي يثمن دعم السعودية ب500 مليون دولار لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.