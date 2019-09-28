بريطانيا ترصد 16 مليار جنيه للخروج بدون اتفاق

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم تخصيص ميزانية بـ16.6 مليار جنيه استرليني لمواجهة الوضع في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير المالية البريطاني ساجد جاويد لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت متأخر، مساء أمس الجمعة.

وأوضح جاويد أنه من المنتظر أن تحصل شركات وكليات ومنظمات خيرية على 4.3 مليار جنيه العام المقبل، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.

واعترف جاويد بإمكانية حدوث "بعض الاضطرابات" في حال خروج بلاده من التكتل الأوروبي بدون اتفاق في نهاية أكتوبر المقبل، لكنه قال إن ذلك سيكون أقل سوءاً من عدم الخروج على الإطلاق.

وأعرب جاويد عن تخوفه من حدوث تمزق دائم في المجتمع، لافتاً إلى أن الخروج الذي صوت له البريطانيون في عام 2016، سيوحد البلاد مرة أخرى.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، بدون اتفاق إذا لزم الأمر، على الرغم من وجود قانون جديد يحظر هذه الخطوة.

ولا يزال من غير المعروف بعد كيف سيتحايل جونسون على هذا القانون.

يشار إلى وجود انقسام حاد داخل البرلمان البريطاني حيال سياسة الخروج، فضلاً عن تعثر المفاوضات بين لندن وبروكسل في هذا الشأن.

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