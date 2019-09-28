بريطانيا تعيد 16700 من عملاء شركة السياحة المتعثرة "توماس كوك"

قالت هيئة الطيران المدني في بريطانيا إنه من المقرر عودة 16700 آخرين من عملاء شركة السياحة البريطانية المنهارة توماس كوك، اليوم السبت، على متن 76 رحلة طيران.

وذكرت الهيئة أنها أعادت حتى الآن أكثر من نصف العدد الإجمالي لعملاء الشركة المتضررين منذ أن أطلقت بريطانيا، الإثنين الماضي أكبر عملية إعادة لمواطنين من الخارج في أوقات السلم.

وكانت قد أعلنت شركة توماس كوك البريطانية الرائدة في مجال السياحة والسفر، إفلاسها ما أجبر السلطات على بدء عملية ضخمة لإعادة نحو 600 ألف من السياح في العالم. اقرأ أيضاً.. توماس كوك الألمانية والنمساوية تتقدمان بطلب لإشهار إفلاسهما

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