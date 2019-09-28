انفجارات تهز مدناً أفغانية خلال انتخابات الرئاسة

قال مسؤولون إن انفجارات وقعت في مدن كابول وغزنة وجلال أباد خلال انتخابات الرئاسة الأفغانية اليوم السبت.

وقال مسؤولون محليون إن انفجاراً وقع أيضاً داخل مركز اقتراع بمدينة قندهار في جنوب البلاد وإن ثلاثة جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

وقع انفجار آخر قرب مركز اقتراع في قندهار بجنوب أفغانستان تسبب بإصابة 15 شخصاً بجروح، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى ميرويس، في وقت تجري عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأفغانية.

وقال الطبيب نعمة الله في اتصال هاتفي "أصيب 15 شخصاً جميعهم رجال بجروح ونقلوا إلى المستشفى"، في أول عمل عنف يسجل في أفغانستان منذ فتح مراكز الاقتراع في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وفتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها, اليوم السبت، لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف من أعمال العنف والتزوير.

ويوجد أكثر من تسعة ملايين ناخب مسجل في البلاد.

وانتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية الناخبين ومراكز التصويت من هجمات حركة طالبان التي حثت الأفغان على مقاطعة الانتخابات وهددت بعواقب وخيمة.

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