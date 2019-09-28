“كاف”.. في أول اختبار للسكتيوي.. نهضة بركان يبحث عن تجاوز أشانتي غولد الغاني

يترقب الجمهور البركاني بشكل خاص، والمغربي عامة، الظهور الأول لنهضة بركان، هذا الموسم، بالملعب البلدي لمدينة الليمون، عندما يواجه مساء اليوم السبت، ضيفه أشانتي غولد الغاني، برسم إياب الدور 32 (1)، من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

ويبحث الفريق البرتقالي، عن تجاوز نتيجة الذهاب، التي خسرها زملاء محمد عزيز بثلاثة أهداف لاثنين، مما يفرض على العناصر البركانية، التعامل بكثير من التركيز مع موقعة الإياب.

وتعتبر مواجهة اليوم، الأولى لنهضة بركان مع مدربه الجديد، طارق السكتيوي، الذي تعاقد معه الفريق خلفا لمنير الجعواني، وهو ما يزيد من حجم الضغوطات على المدرب السابق للمغرب التطواني.

ويسعى ممثل كرة القدم الوطنية، إلى الذهاب بعيدا في الكأس القارية، التي كان قريبا من التتويج بها في النسخة الماضية، بعدما خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح، ضد الزمالك المصري.