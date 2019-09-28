بعد مرور ثلاث جولات.. مولودية وجدة يتصدر قائمة سلبية في البطولة الاحترافية

يتصدر فريق مولودية وجدة لكرة القدم، قائمة سلبية بعد مرور ثلاث جولات على بداية البطولة الاحترافية، في موسمها الجديد.

ويعتبر سندباد الشرق، الفريق الوحيد الذي تلقى لاعبوه بطاقة حمراء، لحد الآن في البطولة، بمعدل بطاقتين، استهلها منذ الدورة الأولى، أثناء حلوله ضيفا على سريع واد زم، حيث تعرض لاعبه كريم الهاني للطرد في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وشكلت مواجهة، أمس الجمعة، التي جمعت الفريق الوجدي، بمضيفه الدفاع الحسني الجديدي، ضمن مباريات الجولة الثالثة، إشهار البطاقة الحمراء الثانية في بطولة هذا الموسم، والتي كان بطلها أيضا فريق مولودية وجدة، بطرد لاعبه آدم النفاتي ثلاث دقائق على بداية الفصل الثاني.

ومن غرائب الصدف أن طرد كل من الهاني، والنفاتي، حصل في الشوط الثاني، وخارج الميدان، وفي كلا المباراتين، نجح أبناء الجزائري عبد الحق بن شيخة، مدرب المولودية، في فرض التعادل السلبي على مضيفيهما.

يذكر أن مولودية وجدة، يحتل مؤقتا، وصافة الترتيب برصيد 5 نقاط، متخلفا بنقطة واحدة عن المتصدر، المغرب التطواني، الذي يمتلك مباراة ناقصة.