مدرب أخاء الناصرة: مكاننا في قمة لائحة الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب أخاء الناصرة، بأداء لاعبيه بعد الفوز في المباراة الأخيرة على هبوعيل ريشون لتسيون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري.

ويحتل الفريق النصراوي المركز السابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 8 نقاط.

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وبهذا الصدد، قال مدرب أخاء الناصرة، وسام خليلية، في حديث لـ"عرب 48"، عقب المباراة الأخيرة، إن "الدرجة الممتازة عودتنا على المباريات المجنونة، بحيث أن هبوعيل ريشون لتسيون لم يفاجئوننا بل نحن فاجئنا أنفسنا بعد الأخطاء التي ارتكبناها ومنحناها للفريق الخصم، لكن مع ذلك فإن اللاعبين تمكنوا من الحد من هذه الأخطاء والعودة إلى المباراة والفوز بها رغم تأخرنا بهدفين".

وأضاف أنه "لدينا لاعبين على قدر كاف من المسؤولية، وكان هدفنا الحفاظ على النقاط الثلاث في ملعبنا، ومن هنا أعد الجماهير بأننا سنسعى جاهدين من أجل الحفاظ على النقاط الكاملة في ملعبنا البيتي حتى نهاية الموسم".

وختم خليلية بالقول إننا "لن نتوقف عند هذا الفوز وسنواصل حصد النقاط في المباريات القادمة حتى نعزز مكانتنا في لائحة الدوري، لأن مكاننا فقط في قمة اللائحة".