شكرا لقرائتكم خبر عن “الوليدي” يشيد بالخدمات الصحية التي يقدمها مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت والان مع التفاصيل

قام الدكتور /علي أحمد الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية بمعية الدكتور هادي سالم الصبان نائب رئيس جامعة حضرموت للدراسات العليا والبحث العلمي بزيارة استطلاعية لمركز طب الأسرة بالجامعة وخلال الزيارة طاف وكيل وزارة الصحة ونائب رئيس الجامعة يرافقهم الأخ / عبدالرحمن باشعيب نائب مدير مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت على أقسام المركز تعرفوا على الخدمات الصحية والعلاجية والطبية والرعاية الصحية التي يقدمها المركز للمجتمع . ويضم المركز قسم طب الأسرة والتطعيمات والمختبرات والطوارئ والمشورة ورعاية الحوامل والأشعة السينية وقسم النساء والولادة والعمليات الصغرى بالإضافة إلى العيادات التخصصية في طب العيون والاطفال والاسنان والنساء والولادة وقاعة التثقيف الصحي والتدريب وبدوره أشاد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان بجميع الخدمات التي يقدمها مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت للمجتمع ويعتبر من المراكز الصحية المتميزة في حضرموت يمتلك نظام ألكتروني يساعد في متابعة حالات المرضى أول بأول . رافقهم خلال الزيارة الدكتور ياسر باهشم مدير برنامج مكافحة الملاريا بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت .

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