شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تجدد القصف الجوي على مواقع المليشيا في كتاف شرقي صعدة والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت ثلاث غارات على مواقع للمليشيا في مديرية كتاف شرقي المحافظة.

وأضافت أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

وكانت مقاتلات التحالف قصفت في وقت سابق اليوم مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في عدد من مناطق مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت سلسلة غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة.

وذكرت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي تتقاسم قوات الشرعية السيطرة عليها مع المليشيا.

وأكدت المصادر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا طال أيضا مواقع للمليشيا في المديرية.

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إلى ذلك، شنت الطيران الحربي التابع للتحالف غارات على تجمعات للحوثيين في مديرية شد الحدودية.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف.

وكان التحالف دمر، في وقت سابق اليوم، تعزيزات للمليشيا في مديرية كتاف شرقي المحافظة.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي منذ العام 2015.